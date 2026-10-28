{"_id":"6ae195bbbfcf4823990fb9e7","slug":"himachal-karwa-chauth-holiday-men-women-29-october-2026-2026-10-28","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"हिमाचल: करवा चौथ पर 29 अक्तूबर को छुट्टी, महिलाओं के साथ पुरुषों को भी मिलेगा अवकाश; स्कूल-कॉलेज भी बंद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

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करवा चौथ का त्योहार भारतीय संस्कृति में प्रेम, विश्वास और पारिवारिक रिश्तों की मजबूती का प्रतीक माना जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने जीवनसाथी की लंबी उम्र और सुख-समृद्धि की कामना करते हुए व्रत रखती हैं। त्योहार की तैयारियां कई दिन पहले से शुरू हो जाती हैं और बाजारों में खरीदारी से लेकर मेहंदी, चूड़ियों और पारंपरिक परिधानों तक की रौनक दिखाई देने लगती है। इस बार हिमाचल प्रदेश में करवा चौथ को लेकर छुट्टी का मुद्दा भी चर्चा में है।

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करवा चौथ पर पुरुष कर्मचारियों को भी मिलेगा अवकाश

हिमाचल प्रदेश में करवा चौथ के अवसर पर 29 अक्तूबर को छुट्टी को लेकर खबर ने कर्मचारियों के बीच चर्चा बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार ने इस अवसर पर पुरुष कर्मचारियों को भी अवकाश का लाभ देने का फैसला किया है। इस निर्णय का महत्व केवल छुट्टी तक सीमित नहीं है। त्योहारों के अवसर पर परिवार के सदस्यों को एक साथ समय बिताने का मौका मिलता है। रोजमर्रा की व्यस्तताओं और कामकाज के दबाव के बीच ऐसा समय परिवारों के लिए खास मायने रखता है।



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त्योहार की तैयारियों में बाजारों की रौनक

करवा चौथ से पहले हिमाचल के बाजारों में पारंपरिक सामान की खरीदारी बढ़ जाती है। महिलाएं पूजा के लिए करवा, छलनी, दीपक और थाली खरीदती हैं। इसके साथ ही चूड़ियां, मेहंदी, साड़ियां, सूट और अन्य श्रृंगार सामग्री भी खरीदारी का प्रमुख हिस्सा होती हैं। बाजारों में त्योहार से जुड़ी वस्तुओं की सजावट और दुकानों पर ग्राहकों की आवाजाही इस पर्व के उत्साह को दर्शाती है। कई परिवार पूजा की तैयारियों के साथ-साथ शाम के आयोजन और पारंपरिक रीति-रिवाजों की योजना भी बनाते हैं।

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रिश्तों और परंपराओं से जुड़ा त्योहार

करवा चौथ को पारंपरिक रूप से विवाहित महिलाओं के व्रत के रूप में जाना जाता है। दिनभर व्रत रखने के बाद महिलाएं चंद्रमा के दर्शन और पूजा से जुड़ी रस्में निभाती हैं। अलग-अलग क्षेत्रों और परिवारों में इस पर्व को मनाने की परंपराओं में कुछ अंतर भी देखने को मिलता है। समय के साथ त्योहारों में परिवार के सदस्यों की भागीदारी और एक-दूसरे के प्रति सहयोग की भावना पर भी अधिक ध्यान दिया जाने लगा है। ऐसे में अवकाश का अवसर परिवारों को त्योहार की तैयारियों और पारिवारिक समय के लिए सुविधा दे सकता है।

छुट्टी से जुड़ी आधिकारिक जानकारी क्यों जरूरी है?

करवा चौथ पर अवकाश की खबर के बीच कर्मचारियों के लिए यह जानना भी जरूरी है कि छुट्टी किन विभागों, संस्थानों और सेवा श्रेणियों पर लागू होगी। इसके लिए राज्य सरकार की आधिकारिक अधिसूचना और संबंधित विभाग के निर्देश देखना उचित रहेगा। कुल मिलाकर, करवा चौथ केवल पूजा और व्रत का अवसर नहीं, बल्कि परिवार, परंपरा और आपसी जुड़ाव से जुड़ा पर्व भी है। यदि अवकाश के संबंध में जारी आदेश संबंधित कर्मचारियों पर लागू होता है, तो उन्हें त्योहार की तैयारियों और परिवार के साथ समय बिताने की अतिरिक्त सुविधा मिल सकती है।