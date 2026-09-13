Rampur Bushahar News: बधाल में चार दिन से 40 फीट गहरी खाई में फंसी बकरी का सफल रेस्क्यू

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संवाद न्यूज एजेंसी



रामपुर बुशहर।

बधाल में करीब 40 फीट गहरी खाई में चार दिनों से फंसी बकरी का गृह रक्षा रामपुर के जवानों ने सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया है। सूचना मिलने पर रामपुर से गृहरक्षकों का दल बधाल पहुंचा। फायर स्टेशन रामपुर से अग्रसर प्रशामक घनश्याम, प्रशामक रोशन लाल और चालक चेतराम मेहता ने मौके का जायजा लेकर बकरी को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू अभियान शुरू किया। करीब 40 से 50 फीट गहरी अंधेरी, तंग खाई की गहराई और दुर्गम स्थिति के कारण बकरी को बाहर निकालना जवानों के लिए चुनौतीपूर्ण था। इसके बावजूद गृह रक्षा के जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बिना कड़ी मेहनत और साहस का परिचय दिया। काफी मशक्कत के बाद जवान खाई में फंसी बकरी तक पहुंचे और सुरक्षित तरीके से उसे बाहर निकालने में सफलता हासिल की। चार दिनों से खाई में फंसी होने के कारण बकरी की हालत भी चिंताजनक बताई जा रही थी। रेस्क्यू के बाद बकरी को सुरक्षित उसके मालिक के सुपुर्द कर दिया गया। गृह रक्षा रामपुर के जवानों की तत्परता, साहस और मानवीय संवेदनशीलता की स्थानीय लोगों ने जमकर सराहना की। लोगों ने कहा कि जवानों ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए बेजुबान जीव की जान बचाने के लिए जिस तरह जोखिम उठाया, वह सराहनीय है।

. गृह रक्षा रामपुर के जवानों ने जान की परवाह किए बिना कड़ी मशक्कत कर सकुशल निकाली बकरी