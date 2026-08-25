Rampur Bushahar News: पटबंगला मैदान में 17.37 लाख से लगेगी फ्लड लाइटिंग

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छात्र और खिलाड़ी शाम को भी अपनी गतिविधियां जारी रख पाएंगे



संवाद न्यूज एजेंसी

रामपुर बुशहर। रामपुर के पटबंगला मैदान में फ्लड लाइट लगाई जाएगी। इसके लिए एसडीएम ने एसजेवीएन लिमिटेड से वित्तीय सहायता का अनुरोध किया है। इस परियोजना की अनुमानित लागत करीब 17.37 लाख रुपये है। यह सुविधा हजारों छात्रों और खिलाड़ियों को बेहतर खेल वातावरण प्रदान करेगी, जिससे मैदान का उपयोग बढ़ सकेगा। पटबंगला मैदान रामपुर शहर और उपमंडल का मुख्य खेल मैदान है। इसका उपयोग सरकारी पीजी कॉलेज रामपुर और आसपास के 15 से 20 स्कूलों के छात्र और खेल प्रेमी करते हैं। यह मैदान दिनभर खेल और अन्य गतिविधियों के लिए व्यस्त रहता है। सामाजिक, सांस्कृतिक और सामुदायिक गतिविधियों के कारण खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध समय कम हो जाता है। फ्लड लाइटिंग से मैदान के उपयोग के घंटे काफी बढ़ जाएंगे, जिससे छात्र और खिलाड़ी शाम को भी अपनी गतिविधियां जारी रख पाएंगे। रामपुर उपमंडल की आबादी एक लाख से अधिक है। रामपुर शहर की आबादी लगभग 30 हजार है। यह शहर किन्नौर, कुल्लू, शिमला और मंडी जिलों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में कार्य करता है। मैदान का उपयोग बड़ी संख्या में छात्र और खेल प्रेमी करते हैं। नियमित खेलों के अलावा, यह सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजनों के लिए भी इस्तेमाल होता है। भारत सरकार के ऊर्जा सचिव और एसजेवीएन लिमिटेड के अध्यक्ष पंकज अग्रवाल ने 1 मई को रामपुर उपमंडल का दौरा किया था। इस दौरान उपमंडल अधिकारी ने उनसे पटबंगला मैदान में फ्लड लाइटिंग की आवश्यकता पर व्यक्तिगत रूप से चर्चा की थी। पंकज अग्रवाल ने खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एसजेवीएन लिमिटेड से संभावित सहयोग का आश्वासन दिया था। प्रस्तावित एलईडी लाइटिंग प्रणाली का तकनीकी अनुमान तैयार किया गया है। इसमें 10 बीस फुट के एमएस ट्यूबलर लाइटिंग पोल और 20 एलईडी फ्लडलाइट शामिल हैं। एक केंद्रीय नियंत्रण पैनल, केबलिंग और अर्थिंग भी इसका हिस्सा हैं।