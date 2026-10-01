Rampur Bushahar News: दुषांत ठाकुर अध्यक्ष और अदिति राव बनी उपाध्यक्ष
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 11:02 PM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 11:02 PM IST
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रामपुर बुशहर। राजनीतिक विज्ञान विभाग की वीरवार को बैठक हुई। बैठक में विधायिनी समिति का गठन किया गया। विभागाध्यक्ष कमलेश, सहायक प्रो. नरेंद्र सिंह और हेमलता की उपस्थिति में विधायिनी समिति का गठन किया। इसमें दुषांत ठाकुर को अध्यक्ष और अदिति राव को उपाध्यक्ष के पद पर निर्विरोध चुना गया। साथ ही भूषण ठाकुर को महासचिव और अंशुल को संयुक्त सचिव चुना गया। निधि को हेड कैशियर और नितिका को कन्वीनर के पद पर चुना गया। विधायिनी समिति के अन्य सदस्यों का भी चयन किया गया। सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों और समिति सदस्यों ने विभाग के हित में सक्रिय रूप से कार्य करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। सभी ने नवगठित विधायिनी समिति के सदस्यों को शुभकामनाएं दी और समिति के सफल कार्यकाल की कामना की। कार्यक्रम में विभाग के विद्यार्थियों और प्रोफेसरों की सक्रिय भागीदारी रही।
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