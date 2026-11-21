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संवाद न्यूज एजेंसी

रामपुर बुशहर।

गोपालपुर पंचायत के सराग मैदान में चल रहे विकास कार्यों को लेकर बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता पंचायत प्रधान उषा नेगी ने की। बैठक में मैदान में चल रहे कार्यों पर अभी तक खर्च की गई राशि को लेकर चर्चा की गई। बैठक में विकास कार्यों में पूरी पारदर्शिता बनाए रखने और प्रत्येक खर्च का स्पष्ट हिसाब रखने पर जोर दिया गया। इस दौरान उपस्थित सदस्यों ने अपने-अपने सुझाव और विचार भी रखे। साथ ही मैदान में चल रहे कार्यों को बेहतर ढंग से पूरा करने और आगामी गतिविधियों को लेकर भी चर्चा की गई।बैठक में पंचायत प्रतिनिधि सराग मेला कमेटी के सदस्य सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सभी सदस्यों ने मैदान के विकास कार्यों में आपसी सहयोग और पारदर्शिता बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया।