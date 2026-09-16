Rampur Bushahar News: कांगल में उप ग्राम सभा में विकास कार्यों पर मंथन

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संवाद न्यूज एजेंसी



कुमारसैन (रामपुर बुशहर)। विकासखंड नारकंडा की कांगल पंचायत के शैहदरी और कांगल वार्ड में बुधवार को उप ग्राम सभा का आयोजन किया गया। पंचायत प्रधान सुमन शर्मा ने अध्यक्षता की। ग्राम सभा में ग्रामीणों ने रास्तों, बारिश के पानी की निकासी, श्मशानघाट के निर्माण, सड़क, पेयजल, नालियों और स्वच्छता समेत कई समस्याएं उठाईं। पंचायत प्रतिनिधियों ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर उन्हें प्राथमिकता के आधार पर संबंधित विभागों के समक्ष उठाने का आश्वासन दिया। प्रधान सुमन शर्मा ने कहा कि उप ग्राम सभा का उद्देश्य ग्रामीणों की भागीदारी से स्थानीय जरूरतों के अनुरूप विकास योजनाएं तैयार करना है। बैठक में उठाए गए मुद्दों और प्रस्तावित विकास कार्यों को 2 अक्तूबर को होने वाली ग्राम सभा में शामिल करने के लिए तैयारियां की जाएंगी।