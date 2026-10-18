Rampur Bushahar News: कुल्लू दशहरा में शामिल होने के लिए निकले आनी-निरमंड के देवी-देवता

अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव की ऐतिहासिक परंपरा राजा जगत सिंह के शासनकाल से जुड़ी मानी जाती है। प्रचलित मान्यता के अनुसार, 17वीं शताब्दी में एक ब्राह्मण के पास बहुमूल्य मोती होने की सूचना मिलने पर राजा ने उससे मोती सौंपने को कहा। इस घटना से आहत ब्राह्मण ने अपने परिवार सहित आत्मदाह कर लिया। इसके बाद राजा को गहरा पश्चाताप हुआ और वह मानसिक पीड़ा से घिर गए। लोकमान्यता के अनुसार, एक बाबा की सलाह पर राजा अयोध्या से भगवान रघुनाथ की मूर्ति कुल्लू लाए। भगवान रघुनाथ को प्रतिष्ठित करने के बाद राजा ने क्षेत्र के देवी-देवताओं को आमंत्रित कर उत्सव आयोजित किया। तभी से कुल्लू में दशहरा उत्सव के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के देवी-देवताओं के एकत्रित होने की परंपरा चली आ रही है। आज अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा देश-विदेश में हिमाचल की विशिष्ट पहचान बन चुका है। आनी और निरमंड के देवी-देवताओं की लंबी पैदल यात्राएं न केवल लोगों की अटूट आस्था को दर्शाती हैं, बल्कि प्रदेश की समृद्ध देव संस्कृति, सांस्कृतिक एकता और सदियों पुरानी परंपराओं को भी जीवंत बनाए रखती हैं।