फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   DAV Reckong Peo dominates at the district-level Childrens Science Congress

Rampur Bushahar News: जिला स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस में डीएवी रिकांगपिओ का दबदबा

Sun, 18 Oct 2026 11:00 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 11:00 PM IST
विज्ञापन
DAV Reckong Peo dominates at the district-level Childrens Science Congress
कल्पा में आयोजित जिला स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस में डीएवी स्कूल रिकांगपिओ ने किया शानदार प्रद
. किन्नौर का सर्वश्रेष्ठ वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चुना गया
विज्ञापन

. कई विद्यार्थियों का राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयन
संवाद न्यूज एजेंसी
रिकांगपिओ (किन्नौर)। राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कल्पा में आयोजित जिला स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस में डीएवी सेंटेनरी पब्लिक स्कूल रिकांगपिओ के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन किया। इस आधार पर विद्यालय को जिले का सर्वश्रेष्ठ वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चुना गया। प्रतियोगिता में कई विद्यार्थियों ने प्रथम और द्वितीय स्थान हासिल कर राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए अपनी जगह पक्की की। आयोजन के पहले दिन उपायुक्त किन्नौर सोनाक्षी सिंह तोमर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने विद्यार्थियों की वैज्ञानिक सोच और प्रतिभा की सराहना करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। दूसरे दिन जनजातीय सलाहकार समिति के सदस्य जेके नेगी बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। इस अवसर पर प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक ओंकार सिंह पटियाल और उच्च शिक्षा उपनिदेशक कुलदीप सिंह डोगरा भी मौजूद रहे। विज्ञान प्रश्नोत्तरी के वरिष्ठ वर्ग में नगमा और अन्वेक्षा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वरिष्ठ माध्यमिक वर्ग में विदिशा और ऋत्विक ने प्रथम स्थान हासिल कर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए क्वालीफाई किया। कनिष्ठ वर्ग में अभिष्ट और तनिष्का तीसरे स्थान पर रहे। विज्ञान गतिविधि प्रतियोगिता में वरिष्ठ वर्ग की लविशा शर्मा ने प्रथम और कनिष्ठ वर्ग के आरव शर्मा ने द्वितीय स्थान हासिल कर राज्य स्तर के लिए चयन पाया। वरिष्ठ माध्यमिक वर्ग में हर्षित तीसरे स्थान पर रहे। गणित ओलंपियाड के कनिष्ठ वर्ग में काव्या और वरिष्ठ माध्यमिक वर्ग में जिगेशु बिष्ट ने दूसरा स्थान हासिल कर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए जगह बनाई। वरिष्ठ वर्ग में अवनी और आकृति तीसरे स्थान पर रहीं। वैज्ञानिक परियोजना रिपोर्ट प्रतियोगिता में कनिष्ठ वर्ग की ऋत्विका और परिणिधि, आराध्या और अलीजा की टीमों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। वरिष्ठ वर्ग में निशिका और मेघना, निधि और प्रेमा की टीमों ने भी प्रथम स्थान हासिल कर राज्य स्तर के लिए क्वालीफाई किया। विद्यालय को जिले का सर्वश्रेष्ठ वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चुने जाने और विद्यार्थियों की उपलब्धियों से डीएवी स्कूल में खुशी का माहौल है। विद्यालय प्रबंधन और प्रधानाचार्य ने सभी सफल विद्यार्थियों, उनके अभिभावकों और मार्गदर्शक शिक्षकों को बधाई दी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें