Rampur Bushahar News: किलबालू देवता-बनोटी का भोज महायज्ञ 24 से 26 दिसंबर तक

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीरोहड़ू। किलबालू देवता महाराज के सानिध्य में होने वाले महायज्ञ भोज की तिथियां निर्धारित कर दी गई हैं। यह धार्मिक आयोजन 24 से 26 दिसंबर तक होगा। महायज्ञ में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। विधायक मोहन लाल ब्राक्टा की अध्यक्षता में शनिवार को मंदिर कमेटी और विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक हुई।बैठक में लोक निर्माण विभाग, बिजली बोर्ड सहित संबंधित विभागों के अधिकारियों और मंदिर कमेटी के सदस्यों ने भाग लिया। विधायक ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि महायज्ञ से पहले सड़क, बिजली और पेयजल की व्यवस्था दुरुस्त की जाए, ताकि दूरदराज के क्षेत्रों से आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी न हो। महायज्ञ के दौरान श्रद्धालुओं की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए बनोटी से लालपानी, लालपानी से मंगरा और आगे के संपर्क मार्गों की स्थिति पर चर्चा की गई। विधायक ने संबंधित अधिकारियों को आयोजन से पहले इन मार्गों को सुचारु बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही बिजली की निर्बाध आपूर्ति और पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।विधायक मोहन लाल ब्राक्टा ने कहा कि भोज महायज्ञ क्षेत्र का महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन है। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। ऐसे में सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें और तैयारियां समय रहते पूरी करें, ताकि आयोजन के दौरान किसी तरह की अव्यवस्था न हो।किलबालू महाराज के मुतबीन जय कर्म दास ने बताया कि भोज महायज्ञ में लगभग 16 से 17 देवी-देवताओं के पहुंचने की संभावना है। यह आयोजन धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। महायज्ञ को सफल बनाने के लिए मंदिर कमेटी की ओर से भी तैयारियां की जा रही हैं। बैठक में मंदिर कमेटी के सदस्य प्रेम रतन, प्रेम सिंह और भजन दास सहित पूर्व मुतबीन रमेश तांटा और कमेटी के अन्य सदस्य मौजूद रहे।