Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   Chauhan Brothers Koti and Naveen Akademi win

Rampur Bushahar News: चौहान ब्रदर्स कोटी और नवीन अकादमी ने जीते मुकाबले

Thu, 05 Nov 2026 11:50 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 11:50 PM IST
विज्ञापन
राज्य स्तरीय वॉलीबाल प्रतियोगिता में दूसरे दिन खेले गए पांच मुकाबले
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
कोटखाई
(रोहड़ू)। कोटखाई में राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता के दूसरे दिन पांच मुकाबले खेले गए। इनमें चौहान ब्रदर्स कोटी और नवीन अकादमी ने अपने-अपने दोनों मुकाबलों में जीत दर्ज कर शानदार प्रदर्शन किया। दिन के पहले मुकाबले में चौहान ब्रदर्स कोटी ने वन विभाग कोटखाई को 3-0 से हराया। इसके बाद खनेटी स्कूल ने कोटखाई यंग्स को 3-0 से शिकस्त दी। तीसरे मुकाबले में नवीन अकादमी ने कोटखाई बॉयज को 3-0 से पराजित किया। चौथे मुकाबले में चौहान ब्रदर्स कोटी ने गरावग की टीम को 3-0 से हराकर दिन की दूसरी जीत दर्ज की। वहीं, अंतिम मुकाबले में नवीन अकादमी ने कोटखाई फ्रेंड्स को 3-0 से हराया। सभी मुकाबले सीधे तीन सेटों में समाप्त हुए। कैस्क क्लब के अध्यक्ष महेंद्र स्तान ने बताया कि प्रतियोगिता का समापन छह नवंबर को होगा। इसके बाद सात नवंबर को पारंपरिक ठोड़ा खेल और महिला रस्साकशी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed