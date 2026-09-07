Rampur Bushahar News: कैडेट्स ने चाक्का और चीनी गांव का किया भ्रमण
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 05:39 PM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 05:39 PM IST
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सांगला (किन्नौर)। 8 एचपी बटालियन एनसीसी रामपुर की ओर से कल्पा में चल रहे दस दिवसीय वाइब्रेंट विलेज कैंप के पांचवें दिन एनसीसी कैडेट्स ने चाक्का और चीनी गांव का भ्रमण किया। शिविर में 200 कैडेट्स भाग ले रहे हैं। भ्रमण के दौरान कैडेट्स ने प्राचीन नागिन मंदिर के दर्शन किए। कैडेट्स ने मंदिर की ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व के बारे में जाना। भ्रमण में कैडेट्स को मंदिर की प्राचीन स्थापत्य कला, संरचना और इससे जुड़ी स्थानीय मान्यताओं के बारे में जानकारी दी गई।
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