Rampur Bushahar News: आनी में स्थानीय गायकों का ऑडिशन 13 अक्तूबर को
शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 11:23 PM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 11:23 PM IST
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आनी (कुल्लू)। अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव-2026 में प्रस्तुति के लिए आनी उपमंडल मुख्यालय में स्थानीय गायकों के ऑडिशन का आयोजन किया जाएगा। यह ऑडिशन 13 अक्तूबर को होंगे। इसमें आनी और निरमंड उपमंडल के स्थानीय गायक अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकेंगे। यह निर्णय 24 सितंबर को दशहरा उत्सव समिति की बैठक में लिया गया था। बैठक की अध्यक्षता कुल्लू के विधायक और दशहरा उत्सव समिति के अध्यक्ष सुंदर सिंह ठाकुर ने की थी। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी कुल्लू ने इस संबंध में उपमंडलाधिकारी आनी को पत्र जारी किया है। पत्र में ऑडिशन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए गए हैं। समिति को व्यवस्थागत सहायता उपलब्ध करवाने को भी कहा गया है। जिला भाषा अधिकारी कुल्लू ने आनी के लिए ऑडिशन का प्रस्तावित कार्यक्रम तैयार किया है। इसी आधार पर 13 अक्तूबर की तिथि निर्धारित की गई है। अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव इस वर्ष 21 से 27 अक्तूबर तक मनाया जाएगा। इस उत्सव में प्रदेश और देश के विभिन्न क्षेत्रों से कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। यह ऑडिशन आनी और निरमंड के स्थानीय कलाकारों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। उन्हें अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने और बड़े मंच पर प्रस्तुति देने का मौका मिलेगा।
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