{"_id":"6aec7027836b0a72080efa9d","slug":"auditions-for-cultural-evenings-of-lavi-mele-begin-rampur-hp-news-c-178-1-ram1001-174247-2026-11-05","type":"story","status":"publish","title_hn":"Rampur Bushahar News: लवी मेले की सांस्कृतिक संध्याओं के लिए ऑडिशन शुरू, पहले दिन 30 कलाकारों ने दिखाई प्रतिभा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Rampur Bushahar News: लवी मेले की सांस्कृतिक संध्याओं के लिए ऑडिशन शुरू, पहले दिन 30 कलाकारों ने दिखाई प्रतिभा

शिमला ब्यूरो

Updated Thu, 05 Nov 2026 11:31 PM IST Updated Thu, 05 Nov 2026 11:31 PM IST

विज्ञापन







Link Copied

