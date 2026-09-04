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Rampur Bushahar News: अशोक शर्मा अध्यक्ष और देशबंधु शर्मा बने उपाध्यक्ष

Fri, 04 Sep 2026 11:59 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 11:59 PM IST
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Ashok Sharma became President, and Deshbandhu Sharma became Vice President
परशुराम सेवा समिति रामपुर के नव निर्वाचित सदस्य: संवाद
रामपुर बुशहर में परशुराम सेवा समिति का किया गठन
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संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर। परशुराम सेवा समिति रामपुर की शुक्रवार को बैठक हुई। बैठक में परशुराम सेवा समिति का गठन किया गया। बैठक में अशोक शर्मा को अध्यक्ष और देशबंधु शर्मा को उपाध्यक्ष बनाया गया। इनके अलावा मोंटी लिहान्टू को महासचिव, हितेश शर्मा को सचिव, विवेक शर्मा को कोषाध्यक्ष और मोहित शर्मा को प्रेस सचिव नियुक्त किया गया। विनय शर्मा को विशेष सलाहकार की जिम्मेदारी सौंपी गई। नवनियुक्त अध्यक्ष अशोक शर्मा ने कहा कि समिति धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों के साथ समाज हित के कार्यों को प्राथमिकता देगी। उन्होंने कहा कि समिति सभी वर्गों को साथ लेकर सामाजिक एकता और भाईचारे को मजबूत करने के लिए कार्य करेगी। समिति के सदस्यों ने समिति के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए मिलकर कार्य करने का संकल्प लिया।
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