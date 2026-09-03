Rampur Bushahar News: चौपाल नायब तहसीलदार पर अधिवक्ता ने लगाए गंभीर आरोप, जिला प्रशासन से की शिकायत
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 11:37 PM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 11:37 PM IST
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चौपाल (रोहड़ू)। वरिष्ठ अधिवक्ता सीमा मेहता ने चौपाल के नायब तहसीलदार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने नायब तहसीलदार पर कार्यालय में समय पर उपस्थित न होने और लोगों से दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है। मेहता ने इस संबंध में जिला प्रशासन को ईमेल के माध्यम से शिकायत भेजकर उचित कार्रवाई की मांग की है। सीमा मेहता के अनुसार, नायब तहसीलदार के कार्यालय में समय पर उपलब्ध न होने के कारण विभिन्न कार्यों के लिए तहसील कार्यालय पहुंचने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आम जनता के फोन कई बार प्राप्त नहीं किए जाते हैं। इससे लोगों को अपने काम के संबंध में जानकारी लेने में दिक्कत होती है। अधिवक्ता ने कार्यालय में पर्दा लगाकर बैठने पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने इसे पारदर्शिता के खिलाफ बताया है। यह शिकायत स्थानीय लोगों की समस्याओं को उजागर करती है। वहीं, नायब तहसीलदार चौपाल ने लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग से जुड़े कार्यों के तहत उन्हें कई बार क्षेत्र में जाना पड़ता है। इसी कारण वे कुछ समय के लिए कार्यालय में उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। नायब तहसीलदार ने कहा कि वे नियमित रूप से अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। लोगों के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जा रहा है। अधिवक्ता मेहता ने अपनी शिकायत में कई बिंदुओं का उल्लेख किया है। इनमें कार्यालय में समय पर न पहुंचना प्रमुख आरोप है। लोगों के फोन न उठाना भी एक गंभीर शिकायत है। उन्होंने नायब तहसीलदार के व्यवहार पर भी सवाल उठाए हैं। कार्यालय में पर्दा लगाने को लेकर भी आपत्ति जताई गई है।
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