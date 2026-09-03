फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Rampur Bushahar News ›   Advocate levels serious allegations against Chaupal Naib Tehsildar

Rampur Bushahar News: चौपाल नायब तहसीलदार पर अधिवक्ता ने लगाए गंभीर आरोप, जिला प्रशासन से की शिकायत

Thu, 03 Sep 2026 11:37 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 11:37 PM IST
विज्ञापन
चौपाल (रोहड़ू)। वरिष्ठ अधिवक्ता सीमा मेहता ने चौपाल के नायब तहसीलदार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने नायब तहसीलदार पर कार्यालय में समय पर उपस्थित न होने और लोगों से दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है। मेहता ने इस संबंध में जिला प्रशासन को ईमेल के माध्यम से शिकायत भेजकर उचित कार्रवाई की मांग की है। सीमा मेहता के अनुसार, नायब तहसीलदार के कार्यालय में समय पर उपलब्ध न होने के कारण विभिन्न कार्यों के लिए तहसील कार्यालय पहुंचने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आम जनता के फोन कई बार प्राप्त नहीं किए जाते हैं। इससे लोगों को अपने काम के संबंध में जानकारी लेने में दिक्कत होती है। अधिवक्ता ने कार्यालय में पर्दा लगाकर बैठने पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने इसे पारदर्शिता के खिलाफ बताया है। यह शिकायत स्थानीय लोगों की समस्याओं को उजागर करती है। वहीं, नायब तहसीलदार चौपाल ने लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग से जुड़े कार्यों के तहत उन्हें कई बार क्षेत्र में जाना पड़ता है। इसी कारण वे कुछ समय के लिए कार्यालय में उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। नायब तहसीलदार ने कहा कि वे नियमित रूप से अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। लोगों के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जा रहा है। अधिवक्ता मेहता ने अपनी शिकायत में कई बिंदुओं का उल्लेख किया है। इनमें कार्यालय में समय पर न पहुंचना प्रमुख आरोप है। लोगों के फोन न उठाना भी एक गंभीर शिकायत है। उन्होंने नायब तहसीलदार के व्यवहार पर भी सवाल उठाए हैं। कार्यालय में पर्दा लगाने को लेकर भी आपत्ति जताई गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें