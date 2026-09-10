Rampur Bushahar News: भड़ेच में नुक्कड़ नाटक और रैली से बताए नशे के दुष्प्रभाव

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संवाद न्यूज एजेंसी

कोटखाई(रोहड़ू)। घुंडा भड़ेच पंचायत के माध्यमिक पाठशाला भड़ेच में नशा मुक्त हिमाचल अभियान के तहत एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता नशा निवारण समिति घुंडा भड़ेच पंचायत के अध्यक्ष अरविंद चौहान ने की। इस दौरान मातृभूमि महिला मंडल भड़ेच के सदस्यों और विद्यार्थियों ने एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया। नाटक और रैली के माध्यम से नशे से होने वाले दुष्प्रभाव बताए। विद्यार्थियों ने भाषणों के जरिये नशे से दूर रहने का संदेश दिया। उन्होंने अपने साथियों को भी इस बारे में जागरूक करने का आह्वान किया। कार्यक्रम के बाद गांव में एक जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में विद्यार्थियों, महिला मंडल सदस्यों, पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने भाग लिया। सभी ने नशे के खिलाफ एकजुटता का संदेश दिया। घुंडा भड़ेच पंचायत की प्रधान तनुजा शर्मा ने नशे की समस्या पर बात की। उन्होंने कहा कि यह केवल प्रशासन या पुलिस के प्रयासों से समाप्त नहीं हो सकती। इसके लिए विद्यालय, अभिभावक, पंचायत, पुलिस, महिला एवं युवा मंडल तथा आम जनता को मिलकर जिम्मेदारी निभानी होगी। शर्मा ने बच्चों को कम उम्र से ही नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता पर बल दिया। नशा निवारण समिति के अध्यक्ष अरविंद चौहान ने युवाओं से शिक्षा, खेल और रचनात्मक गतिविधियों से जुड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यह नशे से दूर रहने का एक प्रभावी तरीका है। अभियान में सक्रिय सहभागिता करने वालों को पंचायत की ओर से स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपप्रधान साहिल कंवर, पंचायत सचिव सुरेश शर्मा, पुलिस कांस्टेबल हितेश और शिक्षक राजेश शर्मा मौजूद रहे। महिला मंडल प्रधान शिखा शर्मा सहित अन्य पंचायत प्रतिनिधि, एसएमसी सदस्य, शिक्षक, अभिभावक और ग्रामीण भी कार्यक्रम में उपस्थित थे।

भड़ेच में नशा मुक्त हिमाचल अभियान, नुक्कड़ नाटक और रैली से जागरूकता फैलाई