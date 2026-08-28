Rampur Bushahar News: आदित्य वंशज ने राष्ट्रीय ग्रेपलिंग में जीता स्वर्ण पदक
शिमला ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 11:47 PM IST
Updated Fri, 28 Aug 2026 11:47 PM IST
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चौपाल (रोहड़ू)। डीएवी पब्लिक स्कूल के खिलाड़ी आदित्य वंशज ने राष्ट्रीय स्तरीय ग्रेपलिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इस उपलब्धि पर आदित्य के पिता रमेश शर्मा और माता सुषमा शर्मा ने प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि आदित्य बचपन से ही खेलों के प्रति समर्पित रहा है। इस शानदार प्रदर्शन से डीएवी पब्लिक स्कूल चौपाल और पूरे रोहड़ू क्षेत्र में खुशी का माहौल है। क्षेत्रवासियों ने भी आदित्य को इस सफलता के लिए बधाई दी है।
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