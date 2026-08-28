{"_id":"6a918a84abd86f24820f935d","slug":"aditya-vanshaj-won-the-gold-medal-at-the-national-grappling-championship-rampur-hp-news-c-178-1-ssml1033-168285-2026-08-28","type":"story","status":"publish","title_hn":"Rampur Bushahar News: आदित्य वंशज ने राष्ट्रीय ग्रेपलिंग में जीता स्वर्ण पदक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Rampur Bushahar News: आदित्य वंशज ने राष्ट्रीय ग्रेपलिंग में जीता स्वर्ण पदक

शिमला ब्यूरो

Updated Fri, 28 Aug 2026 11:47 PM IST Updated Fri, 28 Aug 2026 11:47 PM IST

विज्ञापन







Link Copied



खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें यह खबर एप पर पढ़ें या

वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें संक्षिप्त विज्ञापन देखें विज्ञापन लोड हो रहा है अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो लॉगिन करें