Rampur Bushahar News: उप ग्रामसभा में ग्रामीणों ने उठाई सड़क, पेयजल सहित अन्य समस्याएं

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संवाद न्यूज एजेंसी



कुमारसैन (रामपुर बुशहर)। विकास खंड नारकंडा की शलौटा पंचायत के कलमु और शलौटा वार्ड में बुधवार को उप ग्रामसभा हुई। अध्यक्षता वार्ड सदस्य बबीता और कुलदीप कंवर ने की। पंचायत प्रधान अंजू मंगल विशेष रूप से उपस्थित रहीं। उप ग्रामसभा में ग्रामीणों ने वार्ड से जुड़ी समस्याओं और विकास संबंधी जरूरतों को पंचायत प्रतिनिधियों के समक्ष रखा। बैठक में ग्रामीणों ने सड़क, रास्तों, पेयजल, बिजली समेत अन्य मूलभूत सुविधाओं से संबंधित समस्याओं पर चर्चा की। लोगों ने क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देने के लिए अपने सुझाव भी दिए। पंचायत प्रतिनिधियों ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुनते हुए स्थानीय जरूरतों के आधार पर विकास कार्यों की प्राथमिकताएं तय करने और आवश्यक योजनाएं तैयार करने पर विचार-विमर्श किया। उप ग्रामसभा में महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों की भी सक्रिय भागीदारी रही। ग्रामीणों ने कहा कि इस तरह की बैठकों के माध्यम से स्थानीय समस्याओं को सीधे पंचायत तक पहुंचाने और विकास कार्यों की प्राथमिकता तय करने का अवसर मिलता है। उन्होंने बैठक में उठाए गए मुद्दों पर पंचायत स्तर पर आवश्यक कार्रवाई की मांग की। पंचायत प्रधान अंजू मंगल ने कहा कि पंचायत के विकास में ग्रामीणों की भागीदारी और सुझाव महत्वपूर्ण हैं। ग्रामसभा और उप ग्रामसभा के माध्यम से स्थानीय समस्याओं की पहचान कर उनके समाधान के लिए योजनाएं तैयार करने में मदद मिलती है। उन्होंने ग्रामीणों से भविष्य में भी ऐसी बैठकों में अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया। बैठक में पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप विकास योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने पर जोर दिया। ग्रामीणों ने उम्मीद जताई कि उप ग्रामसभा में उठाए गए मुद्दों पर जल्द आवश्यक कार्रवाई होगी।