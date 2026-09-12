Rampur Bushahar News: सीडीपीओ कार्यालय में काउंसलिंग के बीच पति ने खुद और पत्नी को मारा था चाकू

विज्ञापन

घायल पत्नी की हालत भी नाजुक, आईजीएमसी में इलाज जारीसंवाद न्यूज एजेंसीरोहड़ू। बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में काउंसलिंग के दौरान घायल हुए रंटाड़ी निवासी बीरबल की शुक्रवार को आईजीएमसी शिमला में उपचार के दौरान मौत हो गई। घटना में घायल उसकी पत्नी रचना की हालत भी नाजुक बनी हुई है। उसका उपचार आईजीएमसी में चल रहा है।जानकारी के अनुसार बीरबल और उसकी पत्नी रचना के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। मामला सुलझाने के लिए पुलिस थाना रोहड़ू से दोनों को बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय के सुपरवाइजर के पास भेजा गया था। वीरवार को दोनों को काउंसलिंग के लिए कार्यालय बुलाया था। इसी दौरान विवाद बढ़ गया और बीरबल ने पत्नी और खुद को चाकू से घायल कर लिया।घटना के बाद दोनों को उपचार के लिए आईजीएमसी शिमला ले जाया गया। बीरबल ने शुक्रवार को उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। उसका अंतिम संस्कार रंटाड़ी गांव में किया गया। वहीं, रचना की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पति की मौत के पीछे की परिस्थितियों और घटनाक्रम से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है। मामले की जांच रोहड़ू पुलिस कर रही है।