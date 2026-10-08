राजनीति: जयराम ठाकुर बोले- अराजकता का माहौल खड़ा कर रही कांग्रेस, दिमागी संतुलन खो चुके राहुल-प्रियंका

यदि एसआईआर का उद्देश्य इन्हीं अनियमितताओं की जांच कर मतदाता सूची को शुद्ध बनाना है, तो कांग्रेस इसका विरोध क्यों कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस वास्तव में मतदाता सूचियों को लेकर गंभीर है तो उसे इस प्रक्रिया में सहयोग करना चाहिए। रणधीर शर्मा ने कांग्रेस पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब कांग्रेस चुनाव जीतती है तो परिणामों को जनता का जनादेश बताती है, लेकिन हारने पर ईवीएम और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाने लगती है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और अन्य राज्यों में कांग्रेस की सरकारें ईवीएम से हुए चुनावों के बाद बनी हैं। ऐसे में कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि जीत के समय ईवीएम सही और हार के समय गलत कैसे हो जाती है। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और मंत्रियों द्वारा चुनाव आयोग के खिलाफ किए गए विरोध प्रदर्शनों की भी आलोचना की। शर्मा ने कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों से संस्थाओं की गरिमा बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है।रणधीर शर्मा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अपनी राजनीतिक कमजोरियों और संगठनात्मक चुनौतियों से ध्यान हटाने के लिए चुनाव आयोग और चुनावी प्रक्रिया को विवादों में घसीट रही है।