Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Mandi News ›   Volunteers spread the message of cleanliness through voluntary labor (shramdaan).

Mandi News: स्वयंसेवियों ने श्रमदान कर दिया स्वच्छता का संदेश

Thu, 05 Nov 2026 05:37 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 05:37 PM IST
विज्ञापन
Volunteers spread the message of cleanliness through voluntary labor (shramdaan).
बलद्वाड़ा (मंडी)। उपमंडल सरकाघाट के राजकीय उत्कृष्ट वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय टिक्करी सधवाणी में आयोजित सात दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) शिविर का समापन हुआ। शिविर के दौरान 16 स्वयंसेवियों ने श्रमदान कर स्वच्छता अभियान चलाया और ग्रामीणों को नशामुक्ति का संदेश दिया। समापन समारोह में सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य वंदना चड्ढा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। प्रधानाचार्य हंसराज मान ने उनका स्वागत किया। शिविर के दौरान स्वयंसेवियों ने विद्यालय परिसर की सफाई करने के साथ क्यारियों का निर्माण किया। इसके अलावा गोद लिए गांव की बावड़ी की सफाई कर जलस्रोतों को स्वच्छ रखने का संदेश दिया। स्वयंसेवियों ने ग्रामीणों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करते हुए नशामुक्त समाज के निर्माण में सहयोग देने का आह्वान किया। शिविर का संचालन कार्यक्रम अधिकारी विनोद वर्मा और अमृतांजना शर्मा की देखरेख में किया गया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed