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Mandi News: पंडोह में दो सड़क हादसे, चार लोग घायल

Sat, 10 Oct 2026 01:05 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 01:05 AM IST
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Two road accidents in Pandoh; four people injured.
कैंची मोड़ पर पलटी जीप, जगर नाले के पास कार और टिपर की टक्कर
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संवाद न्यूज एजेंसी
पंडोह (मंडी)। क्षेत्र में शुक्रवार को दो अलग-अलग सड़क हादसों में चार लोग घायल हो गए। पहला हादसा पंडोह डैम के पास कैंची मोड़ पर हुआ। यहां सड़क पर अचानक जानवर आने से जीप पलट गई। वहीं, जागर नाले के पास कार और टिपर के बीच टक्कर हो गई। घायलों को 108 एंबुलेंस की मदद से जोनल अस्पताल मंडी पहुंचाया गया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें घर भेज दिया गया।
पंडोह डैम के समीप कैंची मोड़ पर जीप के सामने अचानक जानवर आ गया। उसे बचाने के प्रयास में चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा, जिससे जीप सड़क पर पलट गई। जीप में दो लोग सवार थे। हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं आई। सूचना मिलने के बाद पंडोह पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात सुचारु करवाया। क्रेन की मदद से जीप को सड़क से हटाया गया।
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दूसरा हादसा जागर नाले के पास हुआ। यहां एक कार और टिपर की टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार चार लोगों को मामूली चोटें आईं। उन्हें एंबुलेंस से जोनल अस्पताल मंडी ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। दोनों हादसों की सूचना मिलने पर पंडोह पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। एसपी विनोद कुमार ने बताया कि आपसी सहमति के कारण प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है।
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