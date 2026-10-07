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Mandi News: यूजीसी नियमों और आरक्षण के विरोध में जोगिंद्रनगर में निकाली मशाल रैली

Wed, 07 Oct 2026 07:33 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 07:33 PM IST
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Torchlight rally held in Jogindernagar in protest against UGC regulations and reservation.
जोगिंद्रनगर (मंडी)। यूजीसी के नए नियमों और एससी-एसटी एक्ट के विरोध में बुधवार शाम जोगिंद्रनगर में सामान्य वर्ग के संगठनों ने मशालें जलाकर रोष प्रदर्शन किया। स्वर्ण एकता मंच की अगुवाई में शहर में निकाली गई रैली में आर्थिक आधार पर रोजगार और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण देने की मांग उठाई गई। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के नेता रूमित ठाकुर ने कहा कि नए नियमों से सामान्य वर्ग को दिक्कतें पेश आ रही हैं। उन्होंने एससी-एसटी एक्ट के कथित दुरुपयोग पर भी चिंता जताई। वहीं, केएस कटवाल और ज्ञान चंद बरवाल ने मांगें पूरी होने तक संघर्ष जारी रखने की चेतावनी दी। जिला राजपूत सभा और ब्राह्मण सभा के पदाधिकारियों समेत अन्य लोगों ने रैली में भाग लेकर समर्थन दिया। संवाद
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