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Mandi News: गहरी खाई में गिरा टिपर, चालक की मौके पर मौत

Sat, 07 Nov 2026 12:58 AM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 12:58 AM IST
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Tipper truck falls into deep gorge; driver dies on the spot
छनाड़ के पास हुआ हादसा, 47 वर्षीय धमेश्वर वाहन में था अकेला, पुलिस ने शुरू की जांच
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संवाद न्यूज एजेंसी
सुंदरनगर (मंडी)। निहरी क्षेत्र में छनाड़ के पास वीरवार रात सड़क हादसे में टिप्पर चालक की मौत हो गई। टिपर अनियंत्रित होकर करीब 500 फीट गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में चालक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान 47 वर्षीय धमेश्वर पुत्र धारी राम निवासी गांव चरखड़ी, डाकघर प्रेसी, तहसील निहरी के रूप में हुई है।
पुलिस के अनुसार धमेश्वर वीरवार रात टिपर लेकर छनाड़ के पास पहुंचा था। उस समय वह वाहन में अकेला था। इसी दौरान अचानक टिपर अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस टीम सुबह घटनास्थल पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पुलिस ने शव को खाई से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल सुंदरनगर पहुंचाया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है।
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डीएसपी सुंदरनगर भारतभूषण ने बताया कि पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है।
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