विज्ञापन





सरकाघाट के एसडीएम कृष्ण कुमार शर्मा ने सोमवार को आयोजित बैठक में यह जानकारी दी। एसडीएम ने तैयारियों की समीक्षा कर अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए। इन प्रतियोगिताओं में क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी, एथलेटिक्स, कुश्ती, हॉकी, रस्साकशी और बैडमिंटन शामिल हैं। ये प्रतियोगिताएं उपमंडल, जिला और राज्य स्तर पर आयोजित होंगी। खेलो हिमाचल पोर्टल पर पंजीकरण निशुल्क होगा। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों औक टीमों को नकद पुरस्कार मिलेंगे। बैठक में डीएसपी संजीव गौतम, तहसीलदार मनीष कुमार सहित नगर परिषद अध्यक्ष पुष्पा देवी मौजूद रहे।

विज्ञापन

सरकाघाट (मंडी)। नशों से दूर रखने के लिए ''खेलो हिमाचल-चिट्टा मुक्त'' अभियान शुरू किया गया है। इसके तहत 15 से 30 वर्ष आयु वर्ग के महिला व पुरुष खिलाड़ी आठ खेलों में भाग ले सकेंगे। इच्छुक खिलाड़ियों को 30 नवंबर तक ऑनलाइन पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा।