फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Mandi News ›   Shivaji House emerged victorious in the inter-house quiz competition.

Mandi News: इंटर हाउस क्विज प्रतियोगिता में शिवाजी हाउस ने मारी बाजी

Tue, 03 Nov 2026 10:28 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी Updated Tue, 03 Nov 2026 10:28 AM IST
विज्ञापन
Shivaji House emerged victorious in the inter-house quiz competition.
जोगिंद्रनगर (मंडी)। दयानंद भारतीय पब्लिक वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में सोमवार को इंटर हाउस क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। तीसरी से पांचवीं कक्षा के वर्ग में शिवाजी हाउस के एडविक सकलानी, रियांश और आरुषि ने पहला स्थान हासिल किया।
विज्ञापन

भगत हाउस के दिव्यांशा, सुरवीन और यूगल राणा दूसरे, जबकि सुभाष हाउस के वसुप्रदा शर्मा, प्रज्ञा और अर्जुन तीसरे स्थान पर रहे। छठी से आठवीं कक्षा के वर्ग में शिवाजी हाउस की सृष्टि, दक्ष राणा और सर्वज्ञ सिंह ठाकुर ने पहला स्थान प्राप्त किया।
विज्ञापन

सुभाष हाउस के शारदा मरवाह, कैरव गुप्ता और अंशिका दूसरे व भगत हाउस के कपिल, ध्रुविका और अगस्त्य तीसरे स्थान पर रहे। नौवीं और दसवीं कक्षा के वर्ग में सुभाष हाउस के अगम, स्वास्तिक और सोहम ने बाजी मारी। भगत हाउस की प्रीति, शानवी ठाकुर और अनमोल दूसरे तथा शिवाजी हाउस के शुभांग, सूजल और शिवांग तीसरे स्थान पर रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

सोनिया ठाकुर, सुनील और अमिता बंटा ने निर्णायक की भूमिका निभाई। प्रधानाचार्य राजेश डोगरा और उपप्रधानाचार्य लता राणा ने विजेता विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed