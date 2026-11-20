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संवाद न्यूज एजेंसीमंडी। जिला मंडी में नौकरी की तलाश कर रही महिलाओं और युवाओं के लिए रोजगार के लिए अच्छा अवसर है। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) शाखा सुंदरनगर में बीमा सखी के 50 और रुरल कॅरिअर एजेंट के 50 पदों सहित कुल 100 पदों पर भर्ती की जाएगी। इन पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दसवीं पास निर्धारित की गई है।इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए 25 से 27 नवंबर तक विभिन्न उप-रोजगार कार्यालयों में साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे। बीमा सखी के पदों के लिए 18 से 65 वर्ष आयु वर्ग की महिलाएं पात्र होंगी। चयनित महिलाओं को निर्धारित लक्ष्य पूरा करने पर पहले वर्ष 7,000 रुपये, दूसरे वर्ष 6,000 रुपये और तीसरे वर्ष 5,000 रुपये प्रतिमाह स्टाइपेंड दिया जाएगा।इसके अलावा पॉलिसियों की बिक्री पर नियमानुसार कमीशन भी मिलेगा। वहीं, रुरल कॅरिअर एजेंट के पदों के लिए 18 से 35 वर्ष के युवा पात्र होंगे। अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष रखी गई है। चयनित युवाओं को लक्ष्य पूरा करने पर प्रथम वर्ष 5,000 रुपये और द्वितीय वर्ष 4,000 रुपये प्रतिमाह तक स्टाइपेंड के साथ कमीशन भी मिलेगा।जिला रोजगार अधिकारी अरविंद सिंह चौहान ने बताया कि साक्षात्कार 25 नवंबर को उप-रोजगार कार्यालय थुनाग, 26 नवंबर को गोहर और 27 नवंबर को सुंदरनगर में सुबह 10:30 बजे से होंगे। अभ्यर्थियों को अपने मूल शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, छायाप्रतियां, पासपोर्ट साइज फोटो और रोजगार पंजीकरण प्रमाण-पत्र साथ लाना होगा। अधिक जानकारी के लिए जिला रोजगार कार्यालय मंडी के दूरभाष नंबर 01905-235508 या संबंधित नियोक्ता के मोबाइल नंबर 9418158571 पर संपर्क किया जा सकता है।