प्रधानाचार्य पदों पर साल में दो बार हो पदोन्नति : संघ

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संघ ने सरकार और शिक्षा विभाग से मांग की है कि वर्ष में कम से कम दो बार पदोन्नति सूची जारी करने की व्यवस्था की जाए। इससे पात्र शिक्षकों को समय पर पदोन्नति मिल सकेगी और विद्यालयों में खाली पदों को भरकर प्रशासनिक व्यवस्था को भी सुचारु बनाया जा सकेगा।राज्य चीफ ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी रंगीला ठाकुर, राज्य महासचिव इंद्र ठाकुर, राज्य मुख्य प्रेस सचिव जयराम शर्मा, सोनू सेन, जिला अध्यक्ष देवेंद्र कुमार, ललिता बांगिया, पुनीत प्रभाकर शर्मा, अशोक शर्मा और जितेंद्र ठाकुर ने कहा कि संघ का कहना है कि प्रदेश में लंबे समय तक पदोन्नति सूची जारी नहीं होने से पात्र और वरिष्ठ प्रवक्ताओं को इसका लाभ समय पर नहीं मिल पा रहा है।कई शिक्षक वर्षों तक सेवाएं देने के बावजूद पदोन्नति के बिना ही सेवानिवृत्त हो रहे हैं। प्रदेश में प्रधानाचार्य के 400 से अधिक पद रिक्त होना भी चिंता का विषय है। रिक्त पदों का अतिरिक्त जिम्मा वरिष्ठ प्रवक्ताओं को सौंपा जा रहा है।इससे उन्हें शिक्षण कार्य के साथ-साथ विद्यालयों के प्रशासनिक दायित्व भी संभालने पड़ रहे हैं। इसका अतिरिक्त बोझ शिक्षकों पर पड़ रहा है। अक्तूबर 2022 के बाद दिसंबर 2025 में प्रधानाचार्य पदों पर पदोन्नति की गई थी लेकिन इसमें बहुत कम प्रवक्ताओं को अवसर मिल पाया। लंबे अंतराल के कारण पात्र शिक्षकों को अपने सेवाकाल में पदोन्नति का पर्याप्त अवसर नहीं मिल रहा है।