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मंडी। हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर 12 से 17 नवंबर तक चले छह दिवसीय धरना-प्रदर्शन के अंतिम दिन मंगलवार को मंडी के सेरी चानणी में पेंशनरों ने विरोध जताया। प्रदर्शन को संबोधित करते हुए समिति के प्रदेश उपाध्यक्ष शिव सिंह सेन ने सरकार पर पेंशनरों की मांगों की अनदेखी करने का आरोप लगाया।उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 से 2021 के बीच सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अब तक पेंशन संबंधी लंबित वित्तीय लाभ और कम्यूटेशन राशि नहीं मिली है। पेंशनरों ने लंबित वित्तीय लाभों और डीए का शीघ्र भुगतान करने तथा स्थानीय निकायों व कॉरपोरेट सेक्टर के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन योजना के समान लाभ देने की मांग उठाई।शिव सिंह सेन ने चेतावनी दी कि मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो 19 नवंबर को धर्मशाला में विधानसभा सत्र के दौरान प्रदेशभर के पेंशनर विधानसभा का घेराव करेंगे।