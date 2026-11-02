Mandi News: एनएच किनारे हिस्से से अधिक निर्माण दो माह में तोड़ने का आदेश

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साथ ही जमीन का विधिवत बंटवारा होने तक किसी भी तरह का नया निर्माण नहीं करने के निर्देश दिए हैं। मामला बल्ह तहसील के लूणापानी गांव का है। संयुक्त भूमि पर निर्माण को लेकर वर्ष 2012 में वादी की ओर से अदालत में मुकदमा दायर किया गया था।सुनवाई के दौरान स्थानीय आयुक्त की रिपोर्ट में सामने आया कि प्रतिवादियों ने 0-3-14 बीघा जमीन पर निर्माण कर रखा है, जबकि उनके हिस्से में केवल 0-1-4 बीघा भूमि आती है। इसमें अपने हिस्से से 0-2-10 बीघा अधिक जमीन पर निर्माण किया गया।अदालत ने राजस्व रिकॉर्ड और साक्ष्यों के आधार पर वादी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए अतिरिक्त निर्माण हटाने के आदेश दिए हैं।