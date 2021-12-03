Mandi News: नाबालिग बेटी को पिता से मिलेगा 3 हजार मासिक गुजारा भत्ता

विज्ञापन

बेटी ने मां के माध्यम से पिता प्रवीण कुमार के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 125 के तहत याचिका दायर कर 10 हजार रुपये मासिक गुजारा भत्ता मांगा था। पिता ने 40 हजार रुपये मासिक आय के आरोप से इन्कार करते हुए अपनी आय 3 से 3500 रुपये बताई।अदालत ने कहा कि पिता की 40 हजार रुपये आय साबित नहीं हुई लेकिन वह स्वस्थ और कमाने में सक्षम है। नाबालिग बेटी का भरण-पोषण उसका स्वतंत्र अधिकार है और पिता इससे बच नहीं सकता। बच्ची की शिक्षा, भोजन, कपड़े, चिकित्सा व अन्य जरूरतों को देखते हुए अदालत ने 3 हजार रुपये मासिक भत्ता उचित माना।