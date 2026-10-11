Mandi News: दिल्ली में घेरा डालो, डेरा डालो आंदोलन में मिड डे मील कर्मी लेंगे भाग

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संवाद न्यूज एजेंसी

बालीचौकी (मंडी)। मिड-डे-मील वर्कर यूनियन की बालीचौकी लोकल कमेटी की बैठक रविवार को अध्यक्ष तिलक राज की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मुख्य वक्ता महेंद्र राणा उपस्थित रहे। बैठक में निर्णय लिया गया कि बालीचौकी क्षेत्र के मिड डे मील कर्मी अपनी मांगों को लेकर 1 से 3 दिसंबर तक दिल्ली में आयोजित ‘घेरा डालो, डेरा डालो’ आंदोलन में भाग लेंगे। महेंद्र राणा ने केंद्र व राज्य सरकारों की नीतियों की आलोचना करते हुए मजदूरों, गरीबों और किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने संवैधानिक संस्थाओं के कथित दुरुपयोग और मतदाता सूचियों से नाम हटाने का मुद्दा भी उठाया। बैठक में कर्मियों को न्यूनतम वेतन न मिलने, 12 महीने का मानदेय नहीं दिए जाने और विधवा महिलाओं की विधवा पेंशन काटे जाने पर चिंता जताई गई। यूनियन ने सरकार से कर्मियों की समस्याओं का समाधान करने, पूरे साल का मानदेय देने और विधवा पेंशन बहाल करने की मांग की।

यूनियन की बाली चौकी लोकल कमेटी की बैठक में की चर्चा