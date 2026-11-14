Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Mandi News ›   Meritorious Ayush and Dharmendra honored on Children's Day

Mandi News: बाल दिवस पर मेधावी आयुष और धर्मेंद्र को किया सम्मानित

Sat, 14 Nov 2026 07:16 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 07:16 PM IST
विज्ञापन
Meritorious Ayush and Dharmendra honored on Children's Day
बाल गृह भरनाल में बाल दिवस समारोह धूमधाम से मनाया
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
सरकाघाट (मंडी)। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के उपलक्ष्य पर दीनबंधु सेवा मंडल की ओर से संचालित बाल गृह भरनाल में बाल दिवस समारोह धूमधाम से मनाया। कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस कमेटी महासचिव पवन ने मुख्य अतिथि तथा बाल कल्याण समिति मंडी की अध्यक्ष अलकनंदा हांडा ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। संस्था प्रभारी प्रेम सिंह ने अतिथियों का स्वागत किया।
समारोह में बच्चों ने पहाडी़ नाटी, नृत्य, गीत और सोशल मीडिया के दुष्प्रभावों पर आधारित जागरूकता नाटक प्रस्तुत कर समां बांधा। मुख्य अतिथि पवन ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना की सराहना करते हुए बाल गृह के विकास के लिए हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। विशिष्ट अतिथि अलकनंदा हांडा और समिति सदस्य विजय कानव ने बच्चों को शिक्षा और अनुशासन के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।
विज्ञापन


इस दौरान शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए विकास 98.5 प्रतिशत, आयुष ठाकुर 96 प्रतिशत और धर्मेंद्र 83.4 प्रतिशत सहित वॉलीबॉल, शतरंज, कैरम और कला क्षेत्र में अव्वल रहे सनी, किशोरी व लोकिंदर को सम्मानित किया गया। संस्था अध्यक्ष ने आश्रम में कंप्यूटर लैब, खेल उपकरण व पुस्तकालय की आवश्यकता जताते हुए सहयोग की अपील की।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed