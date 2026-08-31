Mandi News: पांगणा में मांहूनाग जोन अंडर-19 बाल टूर्नामेंट शुरू
शिमला ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 11:57 PM IST
Updated Mon, 31 Aug 2026 11:57 PM IST
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करसोग (मंडी)। पीएम श्री राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पांगणा में सोमवार को मांहूनाग जोन अंडर-19 बाल खेलकूद प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ हुआ। तीन दिवसीय प्रतियोगिता का उद्घाटन स्कूल प्रबंधन समिति अध्यक्ष हेमराज, उपाध्यक्ष चंपा देवी और समिति के अन्य सदस्यों ने किया।
कार्यक्रम में जोन मांहूनाग के ध्वज का ध्वजारोहण किया गया। इसके बाद विभिन्न विद्यालयों से पहुंचे खिलाड़ियों ने मार्चपास्ट कर अतिथियों को सलामी दी। टूर्नामेंट में मांहूनाग जोन के विभिन्न स्कूलों की अंडर-19 बॉयज टीमें भाग ले रही हैं। खिलाड़ी अगले तीन दिनों तक विभिन्न खेल स्पर्धाओं में प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे।
प्रतियोगिता के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर स्कूल प्रबंधन समिति अध्यक्ष हेमराज सहित अन्य सदस्यों ने विद्यार्थियों के हित में 35 हजार रुपये की सहयोग राशि भेंट की। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य संजय कुमार, ग्राम पंचायत पांगणा की प्रधान शारदा चौहान, बीडीसी सदस्य उर्मिला चौहान, सेवानिवृत्त नेवी अधिकारी दयानंद ठाकुर, ग्रामीण बैंक प्रबंधक युवराज और सेवानिवृत्त प्रवक्ता डोला सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
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कार्यक्रम में जोन मांहूनाग के ध्वज का ध्वजारोहण किया गया। इसके बाद विभिन्न विद्यालयों से पहुंचे खिलाड़ियों ने मार्चपास्ट कर अतिथियों को सलामी दी। टूर्नामेंट में मांहूनाग जोन के विभिन्न स्कूलों की अंडर-19 बॉयज टीमें भाग ले रही हैं। खिलाड़ी अगले तीन दिनों तक विभिन्न खेल स्पर्धाओं में प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे।
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प्रतियोगिता के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर स्कूल प्रबंधन समिति अध्यक्ष हेमराज सहित अन्य सदस्यों ने विद्यार्थियों के हित में 35 हजार रुपये की सहयोग राशि भेंट की। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य संजय कुमार, ग्राम पंचायत पांगणा की प्रधान शारदा चौहान, बीडीसी सदस्य उर्मिला चौहान, सेवानिवृत्त नेवी अधिकारी दयानंद ठाकुर, ग्रामीण बैंक प्रबंधक युवराज और सेवानिवृत्त प्रवक्ता डोला सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
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