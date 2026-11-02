Mandi News: 100 मीटर दौड़ में कार्तिक और कशिश ने मारी बाजी

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लड़कियों की 100 मीटर दौड़ जोगिंद्रनगर की कशिश ने जीती। जोगिंद्रनगर की मीनाक्षी दूसरे और कुल्लू की ललिता देवी तीसरे स्थान पर रहीं। पुरुष वर्ग की 1500 मीटर दौड़ में वल्लभ राजकीय महाविद्यालय मंडी के ईशान ठाकुर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।इसी स्पर्धा में वल्लभ राजकीय महाविद्यालय के प्रथम ने द्वितीय स्थान हासिल किया। कुल्लू महाविद्यालय के पुष्पराज तीसरे स्थान पर रहे। महिला वर्ग की 1500 मीटर दौड़ कुल्लू महाविद्यालय की अंजलि ठाकुर ने जीती। वल्लभ राजकीय महाविद्यालय की वर्तिका दूसरे स्थान पर रहीं। जोगिंद्रनगर महाविद्यालय की अंशिका चौहान ने तीसरा स्थान प्राप्त किया।सोमवार को पड्डल मैदान में वार्षिक एथलेटिक मीट का शुभारंभ उच्च शिक्षा निदेशक सुनीता सिंह ने किया। इस अवसर पर वल्लभ राजकीय महाविद्यालय मंडी का परिसर खेल भावना से सराबोर दिखा।एनसीसी वायु सेना विंग के फ्लाइट कमांडर एवं एनसीसी अधिकारी फ्लाइंग ऑफिसर डॉ. चमन के नेतृत्व में भव्य मार्च पास्ट हुआ। एनसीसी कैडेट्स और सरदार पटेल विश्वविद्यालय के 15 महाविद्यालयों के खिलाड़ियों ने इसमें उत्साहपूर्वक भाग लिया।महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. संजीव कुमार ने एथलेटिक्स मीट का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि यह विद्यार्थियों को खेल प्रतिभा दिखाने का अवसर देता है। इस दौरान पेरेंट्स-टीचर एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र राणा, अंजू पाठक, राजकुमार ठाकुर, डॉ. मोनिका पंचानी, डॉ. प्रदीप कुमार, डॉ. संजय ठाकुर और डॉ. बनिता सकलानी मौजूद रहे।