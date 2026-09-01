Mandi News: बायोमीट्रिक ई केवाईसी में करसोग एलपीजी एजेंसी प्रदेशभर में प्रथम

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संवाद न्यूज एजेंसीमंडी। हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के ‘माई कस्टमर, माई रिस्पांसिबिलिटी’ अभियान के तहत बायोमीट्रिक ऑथेंटिकेशन ई-केवाईसी में मंडी जिले की एलपीजी एजेंसियों ने प्रदेशभर में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। 27 जुलाई से 26 अगस्त तक चले अभियान में करसोग एलपीजी एजेंसी ने प्रदेश में पहला, जबकि सरकाघाट एलपीजी एजेंसी ने दूसरा स्थान हासिल किया।क्षेत्रीय प्रबंधक संजीव वर्मा ने दोनों एजेंसियों के प्रभारियों व कर्मचारियों की मेहनत और टीम भावना की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि अधिकारियों-कर्मचारियों की मेहनत और उपभोक्ताओं के सहयोग का परिणाम है। उन्होंने अन्य एजेंसियों से भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई।उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील की है कि जिन लोगों ने अभी तक बायोमीट्रिक ऑथेंटिकेशन नहीं कराया है, वे जल्द अपनी संबंधित एजेंसी में जाकर ई-केवाईसी पूरी करवाएं। निगम का कहना है कि उपभोक्ता सुविधा, पारदर्शिता और बेहतर सेवाएं उसकी प्राथमिकता हैं।