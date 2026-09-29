Mandi News: द्रंग कॉलेज में अंतर महाविद्यालय वॉलीबाल-शतरंज प्रतियोगिता का आगाज

संवाद न्यूज एजेंसीमंडी। राजकीय महाविद्यालय द्रंग स्थित नारला में सरदार पटेल विश्वविद्यालय की अंतर महाविद्यालय वॉलीबाल एवं शतरंज प्रतियोगिताओं का मंगलवार को शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिताओं के पुरुष और महिला वर्ग में विश्वविद्यालय से संबद्ध विभिन्न महाविद्यालयों की टीमें और खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं।उद्घाटन समारोह में एसपीयू के कुलपति प्रो. ललित कुमार अवस्थी मुख्य अतिथि रहे। एलआईसी के मुख्य सलाहकार घनश्याम ठाकुर और एसपीयू के परीक्षा नियंत्रक सनील कुमार ठाकुर विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कॉलेज प्राचार्य निशा वैद्य ने अतिथियों का स्वागत किया। विभिन्न महाविद्यालयों से पहुंचे कंटिंजेंट इंचार्जों को स्मृति-चिह्न भेंटकर सम्मानित किया गया। छात्राओं ने एकल नृत्य, नाटी और पंजाबी नृत्य की प्रस्तुतियां देकर समारोह में सांस्कृतिक रंग भरा। पुरुष वॉलीबाल के पहले मुकाबले में राजकीय महाविद्यालय जोगिंद्रनगर ने राजकीय महाविद्यालय सराज लंबाथाच को 3-1 सेट के अंतर से हराया। शतरंज प्रतियोगिता में भी खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।