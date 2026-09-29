फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Mandi News ›   Demand raised to grant the old pension to teachers appointed before 2003.

Mandi News: 2003 से पहले नियुक्त शिक्षकों को पुरानी पेंशन देने की उठाई मांग

Tue, 29 Sep 2026 06:38 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 06:38 PM IST
विज्ञापन
Demand raised to grant the old pension to teachers appointed before 2003.
प्रवक्ता संघ ने शिक्षा उपनिदेशक को सौंपा मांगपत्र
विज्ञापन

पात्र शिक्षकों का ब्योरा जल्द जुटाने का आग्रह
संवाद न्यूज एजेंसी
सुंदरनगर (मंडी)। 15 मई 2003 से पहले अनुबंध पर नियुक्त होकर बाद में नियमित हुए शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) का लाभ दिलाने की प्रक्रिया तेज करने की मांग उठी है। हिमाचल प्रदेश स्कूल प्रवक्ता संघ जिला मंडी के प्रतिनिधिमंडल ने स्कूली शिक्षा उपनिदेशक (सेकेंडरी) मंडी यशवीर धीमान से मुलाकात कर इस संबंध में मांगपत्र सौंपा।
संघ के जिला अध्यक्ष देवेंद्र कुमार ने कहा कि वित्त विभाग की ओर से जुलाई 2026 में जारी पत्र के अनुसार 15 मई 2003 से पहले अनुबंध पर नियुक्त और इसके बाद नियमित हुए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना तथा संबंधित लाभ देने का प्रावधान किया गया है। ऐसे पात्र कर्मचारियों से 31 अक्तूबर 2026 तक विकल्प लिए जाने हैं।
विज्ञापन

उन्होंने बताया कि विकल्प देने के बाद संबंधित कर्मचारियों के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) खाते 28 फरवरी 2027 तक बंद कर उनमें जमा राशि सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) खाते में स्थानांतरित करने का प्रावधान है। सरकार का अंशदान सरकारी खाते में जमा किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

संघ ने कहा कि जिन कर्मचारियों की नियुक्ति, भर्ती या संबंधित विज्ञापन की प्रक्रिया 15 मई 2003 से पहले पूरी हो चुकी थी लेकिन नियमितीकरण बाद में हुआ, उनके मामले भी प्रावधान के तहत पात्रता के दायरे में आ सकते हैं। प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा उपनिदेशक से जिला मंडी के विभिन्न विद्यालयों में कार्यरत ऐसे पात्र शिक्षकों का ब्योरा जल्द एकत्रित करवाने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने की मांग की। उपनिदेशक ने प्रतिनिधिमंडल को आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस दौरान राज्य महासचिव इंद्र सिंह ठाकुर, जिला मुख्य मार्गदर्शक मनोज शर्मा, प्रवक्ता पिंक राज, डोले राम यादव और गोरखिया राम सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed