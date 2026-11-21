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कृषि विशेषज्ञों के अनुसार मिट्टी में मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और जैविक कार्बन की कमी होती है। इससे फसलों की पैदावार और उत्पादन घटता है। नाइट्रोजन की कमी से पत्तियां पीली पड़ती हैं और पौधों का विकास धीमा होता है। फास्फोरस की कमी जड़ों को कमजोर करती है और फसल देर से पकती है। पोटाश की कमी से दाने पतले रहते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता घटती है।नाइट्रोजन की कमी के लिए गोबर की सड़ी खाद, हरी खाद या संतुलित यूरिया का प्रयोग करें। फास्फोरस की कमी के निदान हेतु सिंगल सुपर फास्फेट या जैविक खाद का उपयोग लाभकारी रहता है। पोटाश की कमी के लिए म्यूरेट ऑफ पोटाश, राख व जैविक खाद का संतुलित इस्तेमाल किया जाता है। जैविक कार्बन की कमी सुधारने के लिए केंचुआ खाद, गोबर खाद और फसल अवशेषों को मिट्टी में मिलाना आवश्यक है। कृषि विभाग खेतों में कमी की जांच कर किसानों को हेल्थ कार्ड जारी करेगा।मृदा स्वास्थ्य कार्ड और मिट्टी जांच से किसानों को खेतों की वास्तविक स्थिति का पता चलता है। सभी 10 ब्लॉकों में गुणवत्तापूर्ण नमूने एकत्र किए जा रहे हैं ताकि किसानों को सही पोषक तत्व प्रबंधन की सलाह मिल सके और अनावश्यक खाद खर्च से बचत हो। -डॉ. रामचंद्र चौधरी, उपनिदेशक, कृषि विभाग मंडी