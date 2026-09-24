Mandi News: एनएसएस के स्थापना दिवस पर झलकी हिमाचली संस्कृति
शिमला ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 05:08 PM IST
Updated Thu, 24 Sep 2026 05:08 PM IST
विज्ञापन
गायक रमेश आरजे ठाकुर ने बांधा समां
संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। वल्लभ राजकीय महाविद्यालय मंडी में वीरवार को एनएसएस का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान स्वयंसेवकों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से हिमाचली और भारतीय पारंपरिक वेशभूषा की आकर्षक झलक पेश की। प्रसिद्ध गायक रमेश आरजे ठाकुर की संगीत प्रस्तुति समारोह का मुख्य आकर्षण रहीं। उनकी प्रस्तुति पर विद्यार्थी और स्वयंसेवक खूब झूमे।
कार्यक्रम का शुभारंभ कॉलेज के प्राचार्य डॉ. संजीव कुमार ने किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में गायक रमेश आरजे ठाकुर मौजूद रहे। एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉ. दीपाली अशोक ने अतिथियों और स्वयंसेवकों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि एनएसएस विद्यार्थियों में समाजसेवा की भावना के साथ नेतृत्व, अनुशासन, आत्मविश्वास और जिम्मेदारी की भावना विकसित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। समारोह के दौरान कॉलेज के पूर्व एनएसएस स्वयंसेवकों ने अपने अनुभव साझा किए। प्राचार्य डॉ. संजीव कुमार ने स्वयंसेवकों को एनएसएस के आदर्श वाक्य नॉट मी, बट यू को जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने स्वयंसेवकों से समाज और समुदाय के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन करने का आह्वान किया।
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। वल्लभ राजकीय महाविद्यालय मंडी में वीरवार को एनएसएस का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान स्वयंसेवकों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से हिमाचली और भारतीय पारंपरिक वेशभूषा की आकर्षक झलक पेश की। प्रसिद्ध गायक रमेश आरजे ठाकुर की संगीत प्रस्तुति समारोह का मुख्य आकर्षण रहीं। उनकी प्रस्तुति पर विद्यार्थी और स्वयंसेवक खूब झूमे।
कार्यक्रम का शुभारंभ कॉलेज के प्राचार्य डॉ. संजीव कुमार ने किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में गायक रमेश आरजे ठाकुर मौजूद रहे। एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉ. दीपाली अशोक ने अतिथियों और स्वयंसेवकों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि एनएसएस विद्यार्थियों में समाजसेवा की भावना के साथ नेतृत्व, अनुशासन, आत्मविश्वास और जिम्मेदारी की भावना विकसित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। समारोह के दौरान कॉलेज के पूर्व एनएसएस स्वयंसेवकों ने अपने अनुभव साझा किए। प्राचार्य डॉ. संजीव कुमार ने स्वयंसेवकों को एनएसएस के आदर्श वाक्य नॉट मी, बट यू को जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने स्वयंसेवकों से समाज और समुदाय के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन करने का आह्वान किया।
विज्ञापन