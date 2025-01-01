Mandi News: पटाखा विक्रेता की मनमानी, रेड देख भागा, 9 ग्राहकों को दुकान में किया बंद

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एसडीएम बल्ह स्मृतिका नेगी ने दी दबिश, दो घंटे तक दुकान में फंसे रहे लोगजीएसटी और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीमें भी मौके पर मौजूद, पटाखों का स्टॉक और दस्तावेज जब्तसंवाद न्यूज एजेंसीमंडी। त्योहारी सीजन में नियमों को ताक पर रखकर बिना अनुमति पटाखे बेचने वालों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। इसी कड़ी में नेरचौक में एक पटाखा विक्रेता की गंभीर लापरवाही सामने आई है। प्रशासन के छापे के दौरान विक्रेता मौके से भाग गया और दुकान के भीतर मौजूद 9 ग्राहकों को ताला लगाकर बंद कर गया।प्रशासन ने संबंधित विक्रेता को आवश्यक अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद बल्ह की एसडीएम स्मृतिका नेगी ने टीम के साथ दुकान का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान प्रशासनिक टीम को देखकर विक्रेता दुकान छोड़कर भाग गया। दुकान में सस्ते पटाखे खरीदने पहुंचे करीब 9 ग्राहक अंदर ही फंस गए।मौके पर पहुंचीं एसडीएम स्मृतिका नेगी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दुकान का ताला खुलवाया और अंदर बंद लोगों को बाहर निकलवाया। ग्राहकों ने बताया कि वे पिछले करीब दो घंटे से दुकान के भीतर बंद थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन, जीएसटी विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को भी मौके पर बुलाया गया।प्रशासन की टीम ने दुकान में रखे पटाखों के स्टॉक और बिक्री से संबंधित दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है। इसके अलावा फरार विक्रेता के अन्य ठिकानों पर भी पुलिस बल तैनात किया गया है। एसडीएम स्मृतिका नेगी ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वाले विक्रेता के खिलाफ पटाखों के जब्तीकरण सहित कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया तेज कर दी गई है।