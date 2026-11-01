फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Mandi News ›   Finance Eleven won the title by securing a 92-run victory in the final.

Mandi News: फाइनेंस इलेवन ने 92 रन से फाइनल के साथ जीता खिताब

Mon, 02 Nov 2026 10:31 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी Updated Mon, 02 Nov 2026 10:31 AM IST
विज्ञापन
Finance Eleven won the title by securing a 92-run victory in the final.
जोगिंद्रनगर में क्रिकेट प्रतियोगिता के विजेता टीम के खिलाड़ियों के साथ मुख्य अतिथि व आयोजक। स्त
जोगिंद्रनगर (मंडी)। जोगिंद्रनगर के खेल मैदान में रविवार को रुद्राक्षा वेलफेयर सोसायटी की ओर से आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हुआ। खिताबी मुकाबले में फाइनेंस इलेवन ने एलाइट इलेवन को 92 रन से हराकर ट्रॉफी अपने नाम की।
विज्ञापन

विजेता टीम को 25 हजार और उपविजेता को 11 हजार रुपये नकद पुरस्कार दिया गया। फाइनल मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए फाइनेंस इलेवन ने निर्धारित 15 ओवर में 152 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी एलाइट इलेवन की टीम विपक्षी गेंदबाजों के सामने टिक नहीं पाई और महज 60 रन पर सिमट गई।
विज्ञापन

समापन समारोह में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव डॉ. राकेश धरवाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। नगर परिषद जोगिंद्रनगर के उपाध्यक्ष प्यार चंद ठाकुर और युवा मंडल के मुख्य सलाहकार राकेश कुमार भी मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

डॉ. राकेश धरवाल ने युवाओं से नशे से दूर रहकर खेल गतिविधियों में बढ़-चढ़कर भाग लेने का आह्वान किया। उन्होंने सोसायटी के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि खेल प्रतियोगिताएं युवाओं को सकारात्मक दिशा देने में अहम भूमिका निभाती हैं।
प्रतियोगिता में मंडी और कांगड़ा जिले की 12 टीमों ने हिस्सा लिया। कुल 37 मुकाबलों में खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा और खेल कौशल का प्रदर्शन किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed