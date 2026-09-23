Mandi News: सड़क पर पलटी एक्सकेवेटर, युवा ऑपरेटर की दबकर मौत
शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 04:50 AM IST
Updated Wed, 23 Sep 2026 04:50 AM IST
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कोटली (मंडी)। उपमंडल की ग्राम पंचायत धनियारा के कुशमल में मंगलवार दोपहर नेशनल हाईवे-003 पर ट्राले में चढ़ाते समय एक्सकेवेटर मशीन अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। हादसे में जम्मू-कश्मीर निवासी ऑपरेटर नरेश कुमार (23) ने छलांग लगा दी और भारी-भरकम बकेट में फंस गया। मौके पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने क्रेन की मदद से मशीन को हटाकर युवक को बाहर निकाला और उपचार के लिए सिविल अस्पताल कोटली पहुंचाया, जहां उसकी मौत हो गई।
हादसा देव कासला मंदिर के समीप हुआ। बताया जा रहा है कि निर्माण कंपनी की एक्सकेवेटर मशीन को ट्राले में चढ़ाया जा रहा था। मशीन जैसे ही ट्राले में चढ़ने लगी, वह अनियंत्रित होकर पीछे की ओर सड़क पर पलट गई। इसी दौरान नरेश ने बचने के लिए मशीन से छलांग लगाई, लेकिन वह मशीन के पलटने की दिशा में ही जा गिरा और उसके भारी हिस्से की चपेट में आ गया। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत क्रेन बुलवाई। काफी मशक्कत के बाद मशीन के बकेट को हटाकर युवक को बाहर निकाला गया।
हादसे में उसके सिर और बाजू में गंभीर चोटें आई थीं।
निर्माण कंपनी के डीपीएम जगबीर सिंह ने बताया कि एक्सकेवेटर को दूसरी जगह ले जाने के लिए ट्राले में लोड किया जा रहा था। इसी दौरान हादसा हुआ और नरेश घायल हो गया। उधर, धनियारा पंचायत के उपप्रधान डोडा राम ने बताया कि उन्हें हादसे की सूचना करीब दोपहर दो बजे मिली। मौके पर युवक की हालत गंभीर थी। उन्होंने आरोप लगाया कि हाईवे पर निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही बरती जा रही है। सूराड़ी उपरली पंचायत के पंकज कुमार ने भी कंपनी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि हादसे के करीब एक घंटे बाद तक कंपनी का कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। एसपी विनोद कुमार ने बताया कि मामले में जांच जारी है।
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हादसा देव कासला मंदिर के समीप हुआ। बताया जा रहा है कि निर्माण कंपनी की एक्सकेवेटर मशीन को ट्राले में चढ़ाया जा रहा था। मशीन जैसे ही ट्राले में चढ़ने लगी, वह अनियंत्रित होकर पीछे की ओर सड़क पर पलट गई। इसी दौरान नरेश ने बचने के लिए मशीन से छलांग लगाई, लेकिन वह मशीन के पलटने की दिशा में ही जा गिरा और उसके भारी हिस्से की चपेट में आ गया। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत क्रेन बुलवाई। काफी मशक्कत के बाद मशीन के बकेट को हटाकर युवक को बाहर निकाला गया।
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हादसे में उसके सिर और बाजू में गंभीर चोटें आई थीं।
निर्माण कंपनी के डीपीएम जगबीर सिंह ने बताया कि एक्सकेवेटर को दूसरी जगह ले जाने के लिए ट्राले में लोड किया जा रहा था। इसी दौरान हादसा हुआ और नरेश घायल हो गया। उधर, धनियारा पंचायत के उपप्रधान डोडा राम ने बताया कि उन्हें हादसे की सूचना करीब दोपहर दो बजे मिली। मौके पर युवक की हालत गंभीर थी। उन्होंने आरोप लगाया कि हाईवे पर निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही बरती जा रही है। सूराड़ी उपरली पंचायत के पंकज कुमार ने भी कंपनी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि हादसे के करीब एक घंटे बाद तक कंपनी का कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। एसपी विनोद कुमार ने बताया कि मामले में जांच जारी है।
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