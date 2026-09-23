Mandi News: सड़क पर पलटी एक्सकेवेटर, युवा ऑपरेटर की दबकर मौत

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हादसा देव कासला मंदिर के समीप हुआ। बताया जा रहा है कि निर्माण कंपनी की एक्सकेवेटर मशीन को ट्राले में चढ़ाया जा रहा था। मशीन जैसे ही ट्राले में चढ़ने लगी, वह अनियंत्रित होकर पीछे की ओर सड़क पर पलट गई। इसी दौरान नरेश ने बचने के लिए मशीन से छलांग लगाई, लेकिन वह मशीन के पलटने की दिशा में ही जा गिरा और उसके भारी हिस्से की चपेट में आ गया। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत क्रेन बुलवाई। काफी मशक्कत के बाद मशीन के बकेट को हटाकर युवक को बाहर निकाला गया।हादसे में उसके सिर और बाजू में गंभीर चोटें आई थीं।निर्माण कंपनी के डीपीएम जगबीर सिंह ने बताया कि एक्सकेवेटर को दूसरी जगह ले जाने के लिए ट्राले में लोड किया जा रहा था। इसी दौरान हादसा हुआ और नरेश घायल हो गया। उधर, धनियारा पंचायत के उपप्रधान डोडा राम ने बताया कि उन्हें हादसे की सूचना करीब दोपहर दो बजे मिली। मौके पर युवक की हालत गंभीर थी। उन्होंने आरोप लगाया कि हाईवे पर निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही बरती जा रही है। सूराड़ी उपरली पंचायत के पंकज कुमार ने भी कंपनी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि हादसे के करीब एक घंटे बाद तक कंपनी का कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। एसपी विनोद कुमार ने बताया कि मामले में जांच जारी है।