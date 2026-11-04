फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Mandi News ›   Dry cold leads to chest congestion in children; number of patients in hospitals rises.

Mandi News: शुष्क ठंड से बच्चों के सीने में जकड़न, अस्पतालों में बढ़े मरीज

Wed, 04 Nov 2026 06:31 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 06:31 PM IST
विज्ञापन
Dry cold leads to chest congestion in children; number of patients in hospitals rises.
जोगिंद्रनगर के तीन अस्पतालों में रोजाना 20 से अधिक बच्चे पहुंच रहे उपचार के लिए
विज्ञापन

गंभीर मरीजों को ऑक्सीजन और नेबुलाइजर का सहारा

संवाद न्यूज एजेंसी
जोगिंद्रनगर (मंडी)। नवंबर की शुरुआत के साथ ही पड़ रही शुष्क ठंड बच्चों की सेहत पर भारी पड़ने लगी है। बच्चों में खांसी, सीने में जकड़न, निमोनिया और फेफड़ों में संक्रमण की शिकायतें बढ़ रही हैं। जोगिंद्रनगर उपमंडल के चौंतड़ा, लडभड़ोल और नागरिक अस्पताल जोगिंद्रनगर में रोजाना 20 से अधिक छोटे बच्चों को उपचार के लिए लाया जा रहा है। गंभीर मरीजों को आपात सेवाओं में ऑक्सीजन और शिशु रोगी वार्ड में नेबुलाइजर के माध्यम से उपचार देना पड़ रहा है।
एक से छह वर्ष तक के बच्चों में सीने में जकड़न की शिकायत अधिक सामने आ रही है। वहीं, बुजुर्गों और अस्थमा के मरीजों को भी सांस लेने में परेशानी हो रही है। अभिभावक मेघना और कपिल ने बताया कि शुष्क ठंड के कारण बच्चों की सेहत प्रभावित हो रही है और उपचार के लिए अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।
विज्ञापन

नागरिक अस्पताल जोगिंद्रनगर के मेडिसिन विशेषज्ञ डॉ. तेजेंद्र ने सलाह दी कि बच्चों को सुबह-शाम ठंडी हवा से बचाएं और गर्म कपड़े पहनाकर रखें। सांस लेने में दिक्कत या सीने में जकड़न होने पर तुरंत चिकित्सकीय परामर्श लें। मुख्य चिकित्सा अधिकारी मंडी डॉ. अशोक चौहान ने बताया कि सर्दी से जुड़ी बीमारियों को देखते हुए जिले के अस्पतालों में चिकित्सकों को अलर्ट पर रखा गया है। दवाओं का पर्याप्त भंडार भी उपलब्ध करवाया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed