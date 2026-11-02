फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Mandi News ›   Complaint regarding a prematurely filed cheque-bounce case dismissed

Mandi News: समय से पहले दायर चेक बाउंस की शिकायत खारिज

Tue, 03 Nov 2026 10:27 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी
संवाद न्यूज एजेंसी, मंडी Updated Tue, 03 Nov 2026 10:27 AM IST
विज्ञापन
Complaint regarding a prematurely filed cheque-bounce case dismissed
मंडी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोर्ट नंबर-3 मंडी के न्यायाधीश की अदालत ने श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी की ओर से रणझा राम के खिलाफ दायर 9.20 लाख रुपये के चेक बाउंस मामले की शिकायत खारिज कर दी। आरोपी ने वाहन खरीदने के लिए कंपनी से 6.53 लाख रुपये का ऋण लिया था।
विज्ञापन

बकाया भुगतान के लिए दिया गया चेक खाता ब्लॉक होने से बाउंस हो गया था। अदालत ने पाया कि कानूनी नोटिस की सेवा के लिए निर्धारित अवधि पूरी होने से पहले ही 19 अप्रैल 2021 को शिकायत दायर कर दी गई थी। अदालत ने कंपनी को दोबारा शिकायत दायर करने की छूट दी है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed