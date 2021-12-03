किसानों से हल्दी उत्पादन बढ़ाने का आह्वान : चंद्रशेखर

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संवाद न्यूज एजेंसीमंडी। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण (आत्मा), विकास खंड धर्मपुर की ओर से मंगलवार को नैना माता मंदिर त्रयंबला में एक दिवसीय किसान गोष्ठी आयोजित की गई। धर्मपुर के विधायक चंद्रशेखर ने बतौर मुख्य अतिथि किसानों को संबोधित करते हुए क्षेत्र में हल्दी की खेती और उत्पादन को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया।चंद्रशेखर ने कहा कि धर्मपुर की मिट्टी और जलवायु हल्दी की खेती के लिए अनुकूल है। किसानों और संबंधित विभागों के समन्वित प्रयासों से धर्मपुर को प्रमुख हल्दी उत्पादक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा सकता है। कहा कि हल्दी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन और विभागीय सहयोग उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जाएंगे।परियोजना निदेशक आत्मा, मंडी डॉ. राकेश पटियाल ने किसानों को प्राकृतिक खेती के लाभों और इसकी तकनीकों की जानकारी दी। इस अवसर पर उपस्थित किसानों को धनिया, मेथी, पालक के बीज भी आबंटित किए गए। खंड तकनीकी प्रबंधक सरिता ठाकुर ने किसानों को फार्मर रजिस्ट्री करवाने के लिए प्रोत्साहित किया।खंड किसान सलाहकार समिति के अध्यक्ष अजय कुमार ने प्राकृतिक खेती में अपने अनुभव साझा किए। प्रगतिशील किसानों बिना देवी, कमला देवी, चंपा कुमारी, संगीता कुमारी और कंचना ने भी प्राकृतिक खेती से जुड़े अपने अनुभव साझा किए।