Mandi News: नौलखा में डाक पार्सल की गाड़ी से पकड़ी बीयर

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पुलिस थाना धनोटू की टीम एसएचओ मनोज कुमार की अगुवाई में शुक्रवार सुबह फोरलेन पर गश्त और यातायात जांच कर रही थी। करीब 9:30 बजे नौलखा फ्लाईओवर के समीप सुंदरनगर की ओर से आई डाक पार्सल पिकअप को जांच के लिए रोका गया। तलाशी लेने पर वाहन में बीयर की पेटियां मिलीं। चालक बीयर से संबंधित कोई वैध दस्तावेज पुलिस के समक्ष पेश नहीं कर सका।पुलिस के मुताबिक प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि चालक यह खेप कुल्लू-मनाली ले जा रहा था। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि डाक पार्सल वाहन की आड़ में बीयर को ले जाने का यह सिलसिला कब से चल रहा था और खेप कहां से लाई गई थी।आरोपी चालक की पहचान मनीष कुमार (33) पुत्र पवन कुमार निवासी रूपनगर पंजाब के रूप में हुई है। पुलिस ने बीयर और वाहन को कब्जे में लेकर आरोपी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। सुंदरनगर के डीएसपी भारतभूषण ने मामले की पुष्टि की है।