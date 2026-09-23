Mandi News: किथा वे चली भागारथीये... पर झूमे दर्शक

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

स्टार नाइट कलाकार ममता भारद्वाज ने शुरुआत हिंदी गीतों माही वे, दिल पे जख्म खाते हैं और सावन आया से की। इसके बाद उन्होंने पहाड़ी गीतों का सिलसिला शुरू किया तो पूरा पंडाल तालियों और सीटियों से गूंज उठा। ममता भारद्वाज ने सुषमा मेरी जानिए, किथा वे चली भागारथीये, शालू रे क्वार्टरा, साजा लागा माघे रा, नीरू चली घूमदी और ठंडे पानी रा नालु समेत कई पहाड़ी गीत सुनाकर दर्शकों को देर रात तक झूमने पर मजबूर कर दिया।कार्यक्रम में सेमी स्टार कलाकार कुलदीप कुमार ने भी अपनी शानदार आवाज से खूब तालियां बटोरीं। उन्होंने तेरी दीवानी, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, बदन पे सितारे लपेटे हुए, मेरे रश्के कमर, आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, जट पगला दीवाना, तुझे लागे ना नजरिया और सावन में लग गई आग जैसे लोकप्रिय हिंदी गीत प्रस्तुत कर दर्शकों की खूब वाहवाही लूटी।अंतिम सांस्कृतिक संध्या में स्थानीय कलाकारों को भी मंच प्रदान किया गया। नेकराम, शांघल म्यूजिकल ग्रुप, मीनू शर्मा, रिंकू, सानिया ग्रुप, भाग सिंह, आदर्श कला केंद्र, जेठू राम, फिट आफ फायर, डिवाइन डांस निखिल, विजय म्यूजिकल, बादल राज, यशवंत, युगल, आराध्या, कामक्षा लोक सांस्कृतिक और राजकुमार ने अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों का मनोरंजन किया। स्थानीय कलाकारों की प्रस्तुतियों को भी दर्शकों ने खूब सराहा।