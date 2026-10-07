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Mandi News: जूडो, बॉक्सिंग और बास्केटबाल में दमखम दिखाएंगे खिलाड़ी

Wed, 07 Oct 2026 06:47 PM IST
शिमला ब्यूरो
Shimla Bureau शिमला ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 06:47 PM IST
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Athletes will showcase their prowess in judo, boxing, and basketball.
13 से 15 अक्तूबर तक सुंदरनगर में होगी मुक्केबाजी और बास्केटबाल प्रतियोगिता
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22 से 24 अक्तूबर तक जोगिंद्रनगर में अंतरमहाविद्यालय जूडो चैंपियनशिप
संवाद न्यूज एजेंसी

मंडी। जिले के दो महाविद्यालयों में अक्तूबर में अंतरमहाविद्यालय खेल प्रतियोगिताओं का रोमांच देखने को मिलेगा। जोगिंद्रनगर कॉलेज में 22 से 24 अक्तूबर तक अंतरमहाविद्यालय जूडो चैंपियनशिप-2026 होगी। कॉलेजों से पहुंचने वाले खिलाड़ी मैट पर दांव-पेच आजमाएंगे। प्रतियोगिता की मेजबानी का जिम्मा राजकीय महाविद्यालय जोगिंद्रनगर को सौंपा गया है।
खिलाड़ियों और टीमों के ठहरने की व्यवस्था कॉलेज परिसर में की जाएगी। इसके अलावा आसपास के सरकारी रेस्ट हाउस और निजी गेस्ट हाउस में भी ठहरने की सुविधा रहेगी। कॉलेज में खिलाड़ियों को नाश्ता, दोपहर और रात का भोजन उपलब्ध करवाया जाएगा। 21 अक्तूबर को शाम 5:30 बजे तक खिलाड़ियों का अंतिम वजन होगा। इसी दिन शाम सात बजे कॉलेज के कांफ्रेस हॉल में सभी टीम मैनेजरों और कंटिंजेंट इंचार्ज की बैठक होगी। इसमें प्रतियोगिता की रूपरेखा और नियम तय किए जाएंगे।
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उधर, सुंदरनगर के महाराजा लक्ष्मण सेन स्मारक महाविद्यालय में 13 से 15 अक्तूबर तक महिला और पुरुष वर्ग की अंतरमहाविद्यालय मुक्केबाजी और बास्केटबाल प्रतियोगिता होगी। आयोजन समिति के सचिव डॉ. कमलेश गौतम सेन ने बताया कि प्रतियोगिता की तैयारियां अंतिम चरण में हैं।
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