Mandi News: 14 लाख से संवर रहा अंदवास स्कूल

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पंचायत प्रधान सुनी राम ने बताया कि स्कूल भवन की मरम्मत के लिए तीन लाख रुपये का वर्कऑर्डर 15 सितंबर को जारी किया गया था। इसके बाद निर्धारित समय पर काम शुरू करवा दिया गया। उन्होंने बताया कि भवन की छत की मरम्मत का कार्य पूरा हो चुका है। अब स्कूल में टाइल्स लगाने और अन्य फिनिशिंग का काम किया जाना है। निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। दोनों कार्य पूरे होने के बाद स्कूल में शैक्षणिक वातावरण के साथ आधारभूत सुविधाओं में भी उल्लेखनीय सुधार होगा। विकास खंड अधिकारी सलूणी कंवर सिंह ने बताया कि विद्यालय में अतिरिक्त प्री-प्राइमरी विद्यालय और शौचालय के निर्माण के लिए बजट स्वीकृत हुआ है। जमीनी स्तर पर कार्य आरंभ हो चुका है।

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हिमगिरी (चंबा)। राजकीय केंद्रीय प्राथमिक पाठशाला अंदवास में करीब 14 लाख रुपये से मरम्मत और निर्माण कार्य करवाए जा रहे हैं। पंचायत की ओर से स्कूल भवन को बेहतर बनाने के साथ ही विद्यार्थियों के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। स्कूल में प्री-प्राइमरी कक्ष के लिए अतिरिक्त कमरा और शौचालय निर्माण के लिए 11 लाख रुपये की राशि स्वीकृत हुई है। इस राशि से अतिरिक्त कमरे का निर्माण शुरू हो चुका है। कमरे का स्लैब डालने का काम पूरा कर लिया गया है और अब आगे के निर्माण को गति दी जा रही है। नवंबर तक विद्यालय का कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। लिहाजा, आगामी समय में प्री-प्राइमरी और पहली से लेकर पांचवीं तक के करीब 65 बच्चों को दो कमरों में एक साथ बैठ कर शिक्षा हासिल करने से निजात मिलने वाली है।